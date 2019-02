Brescia, Martella: "Opportunità importante per fare bene e crescere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il neo difensore del Brescia Bruno Martella ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo in Lombardia: “Il mio compito principale è difensore, ma devo dire che mi piace anche propormi in avanti. Però da difensore dà fastidio subire gol anche se capita di prenderli se giochi in una squadra che è votata all’attacco. - continua Martella come riporta Bresciaingol.it - Sono qui da pochi giorni, ma già ho capito la forza di questo gruppo dove conosco già Torregrossa, Martinelli e Romagnoli. Obiettivi? Ho una grande opportunità di fare bene e crescere qui, il presidente è ambizioso e più di questo non potevo avere”.