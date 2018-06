Brescia, Milinkovic-Savic per la porta. Occhi su Tremolada

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa Brescia per la prossima stagione. Il Giornale di Brescia quest'oggi fa il punto della situazione con Stefano Minelli, Michele Somma, Carlos Embalo e Jacopo Furlan che sembrano essere a fine dell'avventura al 'Rigamonti', mentre sul fronte dei nuovi acquisti la dirigenza del club si sarebbe mossa per Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo del Torino e per Luca Tremolada in uscita dalla Ternana.