Brescia, Minelli in bilico. Pulga pensa a Pelegotti e Andreacci

© foto di Federico De Luca

Periodo no che rischia di costare il posto a Stefano Minelli, portiere del Brescia. Come riporta quest'oggi il Giornale di Brescia il nuovo tecnico delle Rondinelle Ivo Pulga in vista del match contro il Cittadella del prossimo weekend starebbe valutando la possibilità di concedere una chance ad Alberto Pelagotti oppure al terzo portiere il giovane Lorenzo Andreacci.