Brescia, Morosini: "Ci siamo fatti due gol da soli. Io so aspettare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Morosini, autore di due gol in Cittadella-Brescia, ha parlato ai microfoni di DAZN: "E' stato un Brescia dai due volti, ci siamo fatti due gol da soli nel primo tempo opaco. Sapevo che bastava una scintilla, quindi abbiamo guardato avanti e ci portiamo avanti un buon punto. Pensiamo già al Cosenza. Io sono pronto, so aspettare il mio momento e sono sempre sul pezzo. Quando scendo in campo cerco di fare sempre bene. I gol al Cittadella? Avevo fatto una doppietta anche due anni fa, ma in quella occasione riuscimmo a vincere. Ora non c'è una squadra che ammazza il campionato, dobbiamo dimostrare di non mollare mai. La dedica per la doppietta? Troppo facile, ma dico la mia famiglia. Un anno fa mi sono operato al crociato e se ancora ci ripenso mi fa soffrire, i miei genitori e gli amici mi sono stati vicini".