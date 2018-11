© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Brescia Leonardo Morosini alla viglia della sfida contro l'Hellas ha parlato di quanto è sentita la gara in casa biancoazzurra e della sua evoluzione: “Da sempre mi raccontano l’importanza di questa partita, una sfida molto sentita in cui la tensione la fa da padrona. Vedremo due curve degne della Serie A e per questo il nostro grido è tutti al Rigamonti perché vogliamo che si sia più gente possibile a sostenerci in ogni settore. - continua Morosini come riporta Bresciaingol.it - L'Hellas a livello di risultati è un po' indietro rispetto alle attese, ma non si può discutere la sua forza. Per noi è un banco di prova importante per capire se siamo all'altezza di chi punta alla promozione. Ruolo? Il mister mi vede più avanzato e io sto cercando di fare tutto quello che mi chiede in campo, credo di essere migliorato in queste mesi nel vestire il ruolo di seconda punta. La concorrenza non mi spaventa, lì davanti stiamo tutti bene e si sono sbloccati anche Torregrossa e Tremolada. È un bel periodo per il reparto offensivo”.