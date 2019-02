Brescia, Ndoj al 90': "Peccato per il risultato, portiamo a casa il pareggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emanuele Ndoj, centrocampista del Brescia e autore del gol del definitivo pareggio, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare del match contro il Padova: "Peccato per il risultato, noi abbiamo cercato di proporre il nostro calcio. Ci portiamo a casa il pareggio, ce l'abbiamo messa tutta fino alla fine. Rimane un punto importante, potevamo fare qualcosa di più ma ora pensiamo alla prossima".

Conosci bene Padova. "Sì, ho fatto dieci anni nelle giovanili. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, con loro tutti dietro e pronti a ripartire. Abbiamo cercato di fare la nostra partita, ma è andata così".

Ora il Benevento si è avvicinato. "Dobbiamo continuare sulla nostra strada. Non dobbiamo guardare le altre, dobbiamo fare il nostro percorso e basta".

Quando non segna Donnarumma ci pensi tu. Questa è la forza del gruppo, è tutto il campionato che questa cosa ci contraddistingue, dobbiamo proseguire così. Ognuno fa il suo, diamo il massimo in ogni partita. Ma non sarà sempre così semplice vincere".

Cosa dovete fare per raggiungere l'obiettivo? "Non dobbiamo mollare mai, dobbiamo pensare partita dopo partita. Dopo vedremo".