Brescia, non solo Ragatzu. Spunta anche il profilo dell'ex Real Saragozza Kagawa

Nuovi possibili innesti in casa Brescia? Tutto è da definire, per quanto la situazione pare legata alle uscite che ci sarebbero dovute essere durante il mercato e che invece non ci sono state.

Rosa quindi al completo, ma non si escludono colpi di scena soprattutto dopo il cambio alla guida tecnica. Tra i nomi in auge quello di Daniele Ragatzu, svincolatosi dopo l'esperienza con il Cagliari, ma, stando a quanto riferito da Tuttosport, l'eclettico presidente Massimo Cellino sta pensando anche a un innesto a centrocampo: si parla di Shinji Kagawa, ex Borussia Dortmund e Manchester United, e reduce dall’esperienza al Real Saragozza. Operazione ovviamente in salita, date le esose richieste del giocatore.