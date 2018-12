© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nascerà un Brescia ancor più rinforzato dopo il calciomercato di gennaio: secondo quanto raccolto da TuttoB.com, conferme su Nicolas Spolli come obiettivo concreto per la difesa, per il centrocampo più di una suggestione il nome di Perparim Hetemaj, mentre interesserebbe il profilo di Christian Perrulli, che come vi abbiamo raccontato, piace molto pure allo scatenato Monza di Silvio Berlusconi.