Brescia-Palermo, le formazioni ufficiali: squadre decimate dalle assenze

© foto di Dario Dinocca/BasicStudios

Si apre quest'oggi alle 18:00 la seconda giornata del campionato di Serie B, con Brescia e Palermo che scenderanno in campo al "Rigamonti", in quello che per le Rondinelle sarà l'esordio casalingo stagionale. I padroni di casa sono chiamati a riscattare la sconfitta della scorsa settimana, nonostante le assenze di Torregrossa, Bisoli, Checchin, Longhi e dello squalificato Ndoj, ma sul fronte assenze anche i siciliani contano numerose defezioni: sono out, per gli impegni con le rispettive Nazionali, Posavec, Cionek, Struna, Jajalo, Chochev, Aalesami, Nestorovski e Trajkovski.

Ecco le formazioni ufficiali:

BRESCIA (3-5-2): Minelli; Coppolaro, Gastaldello, Meccariello; Cancelotti, Di Santantonio, Machin, Furlan, Dall'Oglio; Caracciolo, Cortesi. A disposizione: Pelagotti, Semprini, Somma, Martinelli, Cattaneo, Ferrante, Lancini. Allenatore: Boscaglia

PALERMO (3-4-1-2): Pomini; Dawidowicz, Bellusci, Szyminski; Morganella, Murawski, Gnahoré, Rolando; Embalo, Coronado; La Gumina. A disposizione: Maniero, Belladonna, Rispoli, Accardi, Fiordilino, Santoro, M. Gallo.Allenatore: Tedino