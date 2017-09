Palermo, Pomini: "Le assenze sono uno stimolo, faremo il massimo"

Diretta testuale alle ore 18.00 su Tuttomercatoweb.com

© foto di Federico De Luca

Prima di scendere in campo per difendere i pali del suo Palermo contro il Brescia, il portiere rosanero Pomini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport:

"Noi Palermo bis? Ci fa arrabbiare, vogliamo dimostrare di non valere questa etichetta. Le assenze sono importanti e sono tante, ma cercheremo di fare il massimo. Sono emozionato per il mio rientro in campo, ma al tempo stesso sono sereno e tranquillo perchè so di aver lavorato bene"