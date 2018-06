Brescia, per il centrocampo occhi puntati su Burrai

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Allarme Burrai, il Brescia si fa sotto" è il titolo di oggi de Il Messaggero Veneto, edizione di Pordenone. Il quotidiano rilancia le indiscrezioni di TuttoC.com che vogliono le Rondinelle sulle tracce del regista. "Il suo vincolo scade nel 2020. Sotto il profilo contrattuale è come se fosse “blindato”. Tuttavia il Pordenone potrebbe perdere il suo cervello in campo, Salvatore Burrai. Il regista, classe 1987, ha molte offerte in serie B. Tra le pretendenti il Brescia, società che è riuscita a salvarsi tra i cadetti".