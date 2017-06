Brescia, per l'attacco piace Cristian Bunino della Juventus

© foto di Federico Gaetano

Con Romagna che difficilmente tornerà a vestire la maglia del Brescia le Rondinelle hanno iniziato a vagliare il mercato per reperire un nuovo centrale per la formazione di Boscaglia. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia il nome caldeo delle ultime ore sarebbe quello di Mauro Coppolaro, ventenne di proprietà dell'Udinese fresco di Mondiale Under20 con la Nazionale italiana. Lo scorso anno per il ragazzo campano circa 20 presenze in Serie B con la maglia del Latina. Sempre per il mercato in entrata il Brescia starebbe valutando Cristian Bunino, 21enne attaccante di proprietà della Juventus che ha vissuto in prestito al Siena gli ultimi dodici mesi.