Brescia, Perinetti accusa Guia: "Arbitraggio assolutamente insufficiente. Ci ha tartassato"

vedi letture

Il responsabile dell’area tecnica del Brescia Giorgio Perinetti dai canali ufficiali del club ha parlato della sconfitta contro il Frosinone nell’ultimo turno puntando il dito contro la direzione arbitrale di Giua: “La squadra sta vivendo un momento molto delicato e particolare dovuto agli infortuni che in questi mesi hanno fermato quattro calciatori per un lungo periodo, inoltre non possiamo non considerare il Covid-19 che ha dimezzato la rosa in due occasioni nonostante i controlli effettuati in continuazione e con precisione. Non cerchiamo alibi, ma bisogna considerate che queste defezioni creano e hanno creato difficoltà nel portare la rosa in una condizione fisica omogenea. Nonostante questo, nel primo tempo della sfida contro il Frosinone la squadra ha mostrato un ottimo calcio esibendosi in una delle prestazioni, probabilmente, più belle dall’inizio del campionato a testimonianza dell’abnegazione dei ragazzi e dell’incisività del lavoro del tecnico. - continua Perinetti - Purtroppo, con rammarico, abbiamo dovuto constatare una gestione della gara da parte del Sig. Giua assolutamente insufficiente e caratterizzata da decisioni per nulla omogenee. Il Brescia, pur facendo la partita, è stato tartassato continuamente da fischi inopportuni e cartellini gialli che addirittura hanno portato all’espulsione di Bjarnason dopo soli tre minuti per due falli veniali. Il club non ha mai fatto polemica o contestato le decisioni arbitrali in riferimento a singoli episodi di gara come rigori negati o altro, ma stavolta la gestione di Giua si è rivelata assolutamente inadeguata. Pertanto ci auguriamo che si sia trattato solo di una giornata sfortunata, mentre la squadra è intenzionata e decisa a rispondere sul campo alle avversità riscontrate”.