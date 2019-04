© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Brescia ieri sera oltre a vincere la partita e tornare, momentaneamente, in vetta alla classifica di Serie B da solo, ha fissato un nuovo record per quanto riguarda Serie A e Serie B. Mai infatti prima di ieri sera due calciatori nati nel nuovo millennio erano stati schierati dal primo minuto. Il tecnico del Brescia Eugenio Corini contro il Venezia ha infatti deciso di affidarsi a due giovanissimi in mezzo al campo: Sandro Tonali e Mattia Viviani. Titolarissimo il primo, che è anche uno degli uomini mercato più chiacchierati del momento, riserva il secondo che finora aveva giocato solo quando Tonali era assente o in sua sostituzione a gara in corso. Per farli giocare assieme il tecnico delle Rondinelle ha anche modificato il proprio centrocampo mettendo Viviani davanti alla difesa e spostando Tonali nel ruolo di mezzala sinistra, con ottimi risultati visto il gol del numero 4 che ha chiuso il match. Un segnale importante, in un momento delicatissimo della stagione, che certo avrà fatto sorridere anche il presidente Cellino, critico nei confronti del suo tecnico dopo la gara del turno infrasettimanale.