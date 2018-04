Brescia, primo allenamento diretto da Pulga in vista del Frosinone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'esonero di Boscaglia, il Brescia ha ripreso gli allenamenti per preparare al meglio la sfida casalinga del 1° maggio contro il Frosinone. La sessione di lavoro è stata diretta per la prima volta dal nuovo allenatore Ivo Pulga. La squadra è stata suddivisa in due gruppi: da una parte allenamento defatigante per coloro i quali hanno presto parte alla gara di campionato allo stadio "Arechi" contro la Salernitana, dall'altra chi non ha giocato ha invece svolto un allenamento più intenso. Con quest'ultimi si è allenato anche Tommaso Cancellotti. Seduta differenziata per Daniele Gastaldello ed Ernesto Torregrossa, personalizzata per Jacopo Dall'Oglio. La squadra proseguirà la preparazione con una sessione di lavoro di rifinitura programmata per la giornata di domani, lunedì 30 aprile, al termine della quale prenderà via il ritiro pre-gara.