Brescia, pronto il rinnovo per Tonali: il regista firmerà fino al 2023

Il Brescia non ha alcuna intenzione di cedere il giovane regista Sandro Tonali ed è pronto a rinnovare il contratto del giocatore fino al 2023. Classe 2000, il nuovo Pirlo ha impressionato nell'ultima stagione, attirando le attenzioni di Juve, Roma e Samp. Per Cellino, però, è imprescindibile: con Tonali, le ambiziose Rondinelle punteranno al ritorno in Serie A. Lo scrive La Gazzetta dello Sport