Brescia, Pulga: "Emersa differenza con l'Empoli. Con l'Ascoli gara vera"

© foto di Federico De Luca

Dopo la sconfitta subita con l'Empoli, il tecnico del Brescia Ivo Pulga in mixed zone ha detto: "Credo che sia emersa la differenza di valori in campo, basta vedere il campionato che ha fatto l’Empoli... Abbiamo preso dei gol evitabili ma le occasioni le abbiamo avute anche noi, peccato solo non averle sfruttate. Sotto rete siamo stati poco concreti a differenza dei nostri avversari... Se devo essere sincero, però, ho visto una prestazione diversa da parte dell’Empoli contro la Cremonese… Ascoli? Ci aspetta una battaglia: sarà una gara vera, bisogna giocare col sangue agli occhi… Abbiamo ancora due punti di vantaggio, stavolta bisogna sfruttarli”