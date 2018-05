Brescia, Pulga: "Mi andava bene il punto. L'arbitro doveva fischiare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Ivo Pulga, tecnico del Brescia, dopo la sua prima partita sulla panchina delle Rondinelle, terminata però 1-2 per il Frosinone: "I ragazzi mi sono piaciuti e dire che mi sarei fatto andare bene anche il punto, spiega tutto. Abbiamo subito due tiri in porta e abbiamo perso. L'ultimo, al 95', viziato da un netto fallo su Meccariello non fischiato quando qualunque arbitro l'avrebbe fatto. Ho detto all'arbitro alla fine che ero sicuro ci fosse e che avrei controllato le immagini, come alla fine ho fatto e mi hanno confermato quello che avevo visto. Senza parlare dei 6 minuti di recupero... Certo, abbiamo sbagliato anche noi, perché non possiamo permetterci di subire gol su un lancio all'ultimo. Mi spiace per i cambi tutti forzati, altrimenti avrei sicuramente provato a vincerla inserendo Orji. Peccato. Prendiamoci l'ottima prestazione e i buoni risultati degli altri campi. E prepariamoci ad un'altra battaglia a Cittadella, sperando che stavolta la buona sorte sia dalla nostra parte e che magari ci sia un errore arbitrale a nostro favore", le sue parole riprese da bresciaingol.com.