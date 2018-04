Brescia, Pulga: "Non mi aspettavo la chiamata di Cellino"

© foto di Federico De Luca

Prima conferenza stampa in casa Brescia per il neo tecnico delle Rondinelle Ivo Pulga. Ecco alcune dichiarazioni raccolte alla vigilia del match contro il Frosinone da Bresciaingol.com: "Ero fermo da diversi anni e ritrovare il campo, devo essere sincero, mi ha fatto un certo effetto… Con la squadra ci sono stato poco tempo, d’altronde sono arrivato ieri, ma sono fiducioso perché questi ragazzi ultimamente li ho seguiti spesso. Due mesi fa i primi accostamenti? E’ così infatti, la chiamata invece è arrivata adesso in un momento che certo non mi aspettavo. Quando Massimo Cellino mi ha chiesto di venire a Brescia non ci ho pensato un secondo, con il presidente c’è sempre stato un ottimo rapporto e lo considero il mio ‘padre’ calcistico: è stato lui a farmi fare il salto tra i prof in prima squadra. La salvezza? L’obiettivo è a portata di mano, ma poi i punti bisogna sempre farli sul campo. Devo confermare che ho trovato ragazzi molto motivati e atleticamente in forma. Roberto Boscaglia ha fatto molto bene in questi ultimi mesi soprattutto da quando ha cambiato modulo la squadra è cambiata. Frosinone? Sono sicuro che la prestazione ci sarà anche se andiamo ad incontrare una delle squadre più forti della categoria. Io sono fiducioso. Futuro? Il presidente mi ha chiamato per queste quattro partite, non abbiamo parlato di altro. A fine campionato, ne riparleremo".