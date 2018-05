Brescia, Pulga: "Ottimo rapporto con Cellino, vuole dialogo continuo"

© foto di Federico De Luca

A Sky Sport parla l'allenatore del Brescia, Ivo Pulga. Queste le sue parole: "Grande piacere tornare dopo 3 anni di inattività. Non ho potuto far più di tanto. Sono contento di far parte della storia gloriosa del Brescia. Ho fatto alcuni cambiamenti, più per necessità che per altro. Torregrossa ha avuto un problema fisico, va in panchina, per starci vicino. Il lavoro di Boscaglia è stato ottimo, mi ha lasciato una squadra ottima dal punto di vista fisico. Cellino? Ho avuto sempre un ottimo rapporto con lui. Dialogo continuo con l'allenatore, lui ha bisogno di tecnici che gli spiegano tutte le decisioni. Vuole sapere tutto, vita, morte e miracoli dei giocatori. Non mi ha mai imposto certe scelte".