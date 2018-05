Brescia, Pulga: "Punto decisivo per la salvezza"

© foto di Federico Gaetano

Ivo Pulga, tecnico del Brescia, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Cittadella (2-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Secondo me è un passo decisivo per la salvezza, la squadra si è ripetuta, ha giocato ancora una volta come contro il Frosinone e ha fatto un'altra grande prestazione. Abbiamo sofferto un po' di più rispetto all'ultima gara, ma la squadra è stata davvero fantastica e ha ribattuto colpo su colpo agli stacchi del Cittadella. Il loro portiere ha anche fatto due o tre parate miracolose. Dobbiamo migliorare sul piano dell'attenzione, anche se il primo gol che abbiamo subìto mi hanno detto che è caratterizzato da un fuorigioco di un metro. Nel secondo abbiamo commesso un errore in respinta, ma nonostante ciò la squadra ha reagito, è rimasta compatta e non si è mai disunita".