Brescia, Pulga: "Tranquillo? Non finché non saremo salvi"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Brescia Ivo Pulga intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cittadella: “Affrontiamo uno delle squadre più in forma del campionato e serve ripetere quanto fatto contro il Frosinone, ma con quel pizzico di cinismo e malizia in più. La nostra è una delle squadre più giovani della categoria e sappiamo quanto sia fondamentale l'esperienza in questo campionato, ma sono convinto che ha questo gruppo ha un ottimo futuro davanti a sé. - continua Pulga come riporta Bresciaingol.it - Dobbiamo pensare a fare i punti per raggiungere quota 49 e quindi la salvezza, anche se in base agli scontri diretti potrebbero bastarne anche meno. Tutti dicono di stare tranquilli perché abbiamo 5 punti di vantaggio, ma finché non avrò fatto i punti che servono non sarò tranquillo”.