Brescia, ritorno di fiamma per Antonsson

Il Brescia per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione starebbe pensando a Marcus Antonsson, classe '91, in forza al Leeds che fu di Massimo Cellino, attuale proprietario delle Rondinelle. Lo svedese, autore di sette reti in 31 presenze, era stato già cercato a gennaio e ora il Brescia, come riferisce La Gazzetta dello Sport, sarebbe tornato alla carica per portare il calciatore in Italia.