© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Brescia Simone Romagnoli ha analizzato la sconfitta contro il Cittadella: "Prima di tutto abbiamo dato tutto ciò che potevamo dare e questo è molto importante. I tifosi l’hanno capito e avete visto come ci hanno sostenuto anche dopo il novantesimo - sottolinea Bresciaingol.com -. La sensazione è che la squadra c’è ed è viva, nella ripresa di occasioni da gol ne abbiamo avute anche noi. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttarle al meglio come in altre occasioni. Io non mi soffermerei troppo sull’arbitraggio, è compito anche nostro fare in modo che lavorino al meglio. Noi giocatori dobbiamo principalmente pensare a ciò che dobbiamo fare in campo. Faremo del nostro meglio come sempre abbiamo fatto in questo campionato, ma non dobbiamo commettere l’errore di caricarla eccessivamente".