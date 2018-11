Brescia, Romagnoli: "Hellas? Sappiamo quanto conti questa gara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Brescia Simone Romagnoli ha parlato in conferenza stampa in vista della sentita sfida contro l'Hellas Verona in programma domenica: “Sappiamo bene quanto sia sentita questa sfida dalla piazza però dobbiamo stemperare l'emozione e l'entusiasmo che percepiamo vivendo la città per essere lucidi quando scenderemo in campo. La Curva è già esaurita e di questo siamo felici non possiamo che ringraziare i nostri tifosi che ci seguono con il loro calore. La forza che ci danno quando siamo in campo dobbiamo sfruttarla appieno. Ci piacerebbe vedere tanta gente allo stadio. - continua Romagnoli come riporta Bresciaingol.it - Stiamo facendo il nostro percorso, stiamo crescendo di partita in partita senza guardare la classifica che, coi turni di riposo, potrebbe dare percezioni non reali. Dobbiamo solo tenere una buona media punti per raggiungere piazzamenti importanti”.