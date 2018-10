Brescia, Sabelli: "Tonali mi ha sorpreso, gli ho fatto i complimenti"

© foto di Federico Gaetano

L'edizione bresciana del Corriere della Sera riporta le parole di Stefano Sabelli, esterno delle rondinelle che ha detto: "Stare fuori e non poter aiutare la squadra non è stato bello. Il bilancio è positivo, sicuramente. Il nuovo centro sportivo poi è una grande cosa: il presidente sta dando seguito a ciò che aveva detto. Chi mi ha sorpreso? Tonali. Quando sono arrivato lui era in nazionale: ne avevo sentito parlare molto bene, ma non lo avevo mai visto. Che un ragazzo di 18 anni abbia determinati comportamenti dentro e fuori del campo non è scontato: gli ho fatto i complimenti per questo", ha detto l'ex Bari.