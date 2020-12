Brescia-Salernitana 3-1, le pagelle: Torregrossa d'altra categoria, disastro Aya

Brescia-Salernitana 3-1

Marcatori: 3'pt Van de Looi, 20'pt Spalek, 42'pt Tutino (r), 29'st Bjarnason

Brescia

Joronen 6 - Per poco non neutralizza il rigore di Tutino, determinante una sua uscita di piede per anticipare l’attaccante granata ed evitare il 2-2.

Sabelli 6,5 - Non c’erano dubbi fosse uno dei migliori terzini della categoria, oggi non era al top ma ha stravinto tutti i duelli rendendosi spesso pericoloso dalle parti di Belec.

Chancellor 6 - Non è certo un difensore di classe, ma molto concreto. E tiene a bada un cliente scomodo come Djuric.

Mateju 6 - Salernitana in giornata no e pomeriggio tranquillo per la difesa bresciana. Nessuna sbavatura.

Martella 6 - Chiude la partita esausto, tantissimi i chilometri macinati sulla fascia. Un pizzico impreciso quando deve crossare, ma ottima prova anche per lui. (Dal 45’st Verzeni sv).

Dessena 6 - La sua esperienza al servizio della squadra in un momento delicatissimo della stagione. Annulla Dziczek e fa girare il pallone con eleganza e concretezza. (Dal 32’st Labojko sv).

Van de Looi 7 - Primo gol italiano per un calciatore che ha talento, ma deve trovare la continuità necessaria. Si inserisce benissimo dalle retrovie e fredda Belec da pochi passi, ci riprova quasi da centrocampo senza inquadrare lo specchio.

Jagiello 6 - La sua partita è ottima, per intensità e movimenti senza palla. Mezzo voto in meno perché si divora un gol clamoroso quasi a porta vuota. (Dal 25’ Mangraviti 6 - Ordinaria amministrazione).

Spalek 6,5 - Favorito da un’incertezza di Belec, segna la rete del 2-0 e chiude virtualmente la pratica. Per mezz’ora una spina nel fianco della retroguardia granata, poi il calo fisico e la sostituzione. (Dal 25’st Aye 6 - Gli viene chiesto di far salire la squadra e tenere bassa la Salernitana, il compito lo svolge alla perfezione).

Torregrossa 8 - Imprendibile anche per la miglior difesa dei campionati professionistici, Aya e Bogdan non la vedono praticamente mai. Innesca i compagni di squadra con giocate di altissima classe, fondamentale anche quando non segna. Devastante…in attesa di Donnarumma.

Ragusa 5 - Unica insufficienza di giornata, per un calciatore in evidente ritardo di condizione e che impiega mezz’ora per farsi notare. Tra l’altro per un’ammonizione ingenua. Ha due occasioni per timbrare il cartellino, le spreca. (Dal 25’st Bjarnason 6,5 - Doveva riscattare il pomeriggio nero contro il Frosinone, ci è riuscito anche con la complicità di Belec che trasforma un tiro innocuo nel gol del 3-1)

Salernitana

Belec 5,5 - Tiene a galla la Salernitana con almeno tre parate determinanti e spettacolari, ma l’errore sulla rete del 3-1 è grossolano. Non impeccabile anche su Spalek, capace di batterlo con un colpo di testa dal limite dell’area.

Aya 4 - Mantovani in panchina e lui in campo, la mossa a sorpresa che non paga. Un disastro, dall’inizio alla fine. Torregrossa lo manda ko e non gli fa toccare palla.

Bogdan 4,5 - Goffo sulle prime due reti del Brescia, anche lui soffre la prestazione strepitosa di Torregrossa. Si riprende un pochino nella ripresa, ma è troppo tardi. Cancella, in parte, la grande performance offerta col Cittadella. (Dal 25’st Lopez 5 - Si vede che non è in forma, tutti i suoi cross terminano o in curva o addosso a Sabelli. Impreciso anche sulla rete del 3-1).

Gyomber 5,5 - Il meno peggio del reparto arretrato, ci mette una pezza in 2-3 occasioni salvando il salvabile. Ma anche lui va a vuoto sulla rete del 2-0.

Casasola 5 - Schierato prima a sinistra e poi a destra, va in affanno sin dai primi minuti e il Brescia attacca soprattutto dalle sue parti. Insufficiente. (Dal 41’st Antonucci sv).

Kupisz 4,5 - La peggior prestazione da quando indossa la maglia della Salernitana, colpevole in occasione della prima rete del Brescia per una marcatura troppo morbida su Van de Looi.

Cicerelli 5 - Gioca fuori ruolo, o comunque rende di più quando viene schierato sulla corsia sinistra e non al centro. Sfiora la rete con una mezza rovesciata che trova pronto il portiere del Brescia. Resta sotto la doccia, un po’ a sorpresa. (Dal 1’st Anderson 5,5 - Una grande palla per Tutino, qualche bella giocata e un’ammonizione ingenua. Tanto fumo e poco arrosto).

Di Tacchio 6 - Procura un rigore obiettivamente generoso, sembra l’ultimo a mollare eppure viene sostituito. Salterà Lecce per squalifica, assenza pesantissima. (Dal 25’st Capezzi 5 - Non si è mai visto).

Dziczek 4 - Ormai da un anno e mezzo si aspetta la definitiva consacrazione di un ragazzo sicuramente di talento, ma forse sopravvalutato. Né carne, né pesce. Eccessivamente molle quando deve marcare, sempre fuori posizione e mai imprevedibile. Un regista dovrebbe accendere la luce nelle giornate buie, invece è tra i peggiori in campo. Ancora una volta.

Djuric 4,5 - Sarà pur vero che il gioco di Castori non esalta le sue caratteristiche contrariamente a quanto accadeva con Ventura, ma la sua prestazione –se paragonata a quella del collega Torregrossa – fa capire che non è e non è mai stato il bomber che fa la differenza. Bocciato

Tutino 6 - Predica nel deserto, ha tanta qualità ma il gioco rinunciatario di Castori non lo aiuta. Realizza su rigore il quinto gol stagionale, in una settimana molto difficile a livello personale. (Dal 41’st Giannetti sv).