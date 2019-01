Brescia, salgono le quotazioni di Calaiò in attacco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Brescia avrebbe puntato Emanuele Calaiò per rinforzare il proprio attacco dopo che l’incontro con il Sassuolo per Trotta non è andato a buon fine. La pista che porta al club lombardo sarebbe molto gradita al giocatore classe ‘82 in uscita dal Parma.