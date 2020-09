Brescia, si cerca un’alternativa a Torregrossa. Rispunta Fridjonsson dell'Aalesunds

vedi letture

Il Brescia potrebbe perdere nell’ultima settimana di mercato il centravanti Ernesto Torregrossa finito nel mirino del Genoa in Serie A. Per non farsi trovare scoperto in avanti il club lombardo starebbe così tornando sulla punta Holmbert Aron Fridjosson, già accostato alle Rondinelle in passato, dell’Aalesunds. Potrebbe essere lui l’erede dell’attaccante italiano.