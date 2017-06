Brescia, si guardia in casa Fidelis Andria: piacciono Curcio e Onescu

© foto di Giuseppe Scialla

Secondo quanto scrive TuttoB.com, il Brescia starebbe guardando in casa Fidelis Andria per rinforzare la sua squadra in vista della prossima stagione di Serie B. Il club lombardo starebbe valutando in particolare due profili: quello del difensore Felipe Curcio, che piace anche al Cittadella, e quello del centrocampista Daniel Onescu.