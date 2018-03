Brescia, Somma: "Brutta batosta. Dobbiamo rialzarci subito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Brescia Michele Somma ha parlato nel dopo gara della sconfitta contro il Perugia che ha interrotto la striscia positiva: “Una brutta batosta. Siamo partiti bene, ma l'episodio del vantaggio perugino ha cambiato la gara, non possiamo dire di essere stati fortunati. Avevamo preparato bene la gara e la sconfitta è davvero una brutta batosta. - conclude Somma come riporta Bresciaingol.it - Per questo dobbiamo rialzarci immediatamente a partire dalla sfida contro il Novara”.