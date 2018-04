Brescia, Somma: "Non possiamo fallire l'obiettivo salvezza"

Fonte: bresciacalcio.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Brescia Michele Somma ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Carpi: "Siamo in un buon momento nel quale sono arrivati anche dei risultati importanti. Nell'arco della stagione capitano dei momenti di difficoltà. Siamo un gruppo unito e forte, ogni giocatori si mette a disposizione del compagno per arrivare all'obiettivo. Essendo nelle fasi finali della stagione dobbiamo dare il massimo per conquistare vittorie che possono essere determinanti per il raggiungimento del nostro obiettivo. Mancano poche partite, non vogliamo rischiare di fallire la salvezza. Alla società devo molto: la fiducia dimostratami deve essere per me uno stimolo a fare sempre meglio per il bene del club”.