Brescia, squadra in ritiro dopo il ko contro la Reggina: il comunicato della società

Il Brescia di Diego Lopez andrà in ritiro. Le Rondinelle, come comunicato dalla società, proseguiranno il ritiro fino a nuova disposizione. Ecco la nota del club:

"Sessione pomeridiana per le Rondinelle dopo la trasferta di Reggio Calabria. I ragazzi di Mister Lopez si sono ritrovati a Torbole Casaglia alle 15.30: palestra per chi ha giocato contro la Reggina, lavoro sul campo per chi ha avuto meno spazio. Da oggi la squadra andrà in ritiro fino a nuova disposizione".