Brescia, Suazo: "Rimane l'amarezza ma abbiamo fatto un'ottima gara"

© foto di Giacomo Morini

David Suazo, allenatore del Brescia, ha parlato a Rai Sport dopo il pareggio interno contro il Perugia nel suo debutto in campionato sulla panchina delle Rondinelle: "L'amarezza rimane ma per noi è una bella esperienza, ed un fatto in cui dobbiamo crescere e migliorare viste anche le difficoltà in questo senso già in Coppa Italia. Sono contento, i ragazzi in dieci hanno tenuto bene anche se gli episodi stavolta ci hanno girato contro. Dopo tutte le notizie sul campionato che iniziava o no c'era un po' di tensione ma si è vista la voglia di fare tre punti. Siamo contenti perché abbiamo fatto un'ottima gara. Siamo una squadra che vuole proporre: Tonali è rientrato da poco e deve entrare in condizione. Ma vogliamo comunque creare gioco e oggi il Perugia ci ha creato difficoltà negli ultimi 30 metri, anche se abbiamo avuto coraggio ottenendo un buon punto contro una squadra che ha fatto un grande mercato. Abbiamo comunque morale per continuare a lavorare positivamente. Tonali? Sono contento che abbia grande disponibilità. Ma dare giudizi è prematuro: è ancora molto giovane anche se sa di avere qualità. Ci può dare mano ma dobbiamo metterlo in condizione di fare le cose a piccoli passi".