Brescia, Suazo: "Serve più concentrazione. Assenze? La rosa è ampia"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Brescia David Suazo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Spezia spiegando di non temere le assenze: “Purtroppo la storia recente dice che abbiamo subito gol per delle disattenzioni e questo non va bene, la squadra deve restare concentrata tutta la gara anche se siamo giovani e abbiamo cambiato molto rispetto all'anno scorso. La rosa è ampia e di valore e questo mi permette di non preoccuparmi delle assenze e fare scelte nei vari ruoli. Stiamo lavorando tanto su questo modulo (4-3-1-2 NdR), ma non è detto che non possano esserci variabili a seconda dell'avversario che ci troveremo davanti. - conclude Suazo come riporta Bresciaingol.it parlando della squalifica di Gastaldello - Purtroppo nel calcio capita anche questo, è un giocatore professionista con tanti anni di esperienza e di sicuro il suo gesto non è stato fatto per mettere in difficoltà la squadra o l’allenatore: è il calcio, sono situazioni di gioco. Chi avrà la fascia da capitano? Non ho ancora deciso”.