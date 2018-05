Brescia, Tonali: "È successo tutto in fretta. A mio agio fra i grandi"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Intervenuto in conferenza stampa il regista del Brescia Sandro Tonali ha parlato del suo momento magico con le Rondinelle di cui è diventato titolare inamovibile attraendo l'interesse di grandi squadre in Italia e all'estero: “Non mi aspettavo che succedesse tutto così in fretta, ma da quando sono stato convocato in prima squadra ho capito che ci potevo stare, giocare coi grandi non mi ha mai fatto paura e mi sono trovato mi agio anche se non ho un fisico corpulento, ma mi arrangio come posso e non mollo mai. Idoli? Diciamo che mi piacerebbe essere un mix fra Pirlo e Gattuso, la classe del primo e la cattiveria del secondo. Ora invece i miei punti di riferimento sono Isco e Modric. Paragoni con Pirlo? Ci pensano tutti, dal presidente al mister al mio procuratore a farmi rimanere con i piedi per terra, cercano di non farmi leggere nulla di quando scrivono che assomiglio a Pirlo. - conclude Tonali come riporta Bresciaingol.it - Cellino? Gli ho fatto una promessa che mi sarei diplomato nel giro di due anni e spero di accontentarlo. Per lui lo studio è importantissimo, ma la scuola non è il mio punto forte onestamente e ho poco tempo per dedicarmi ai libri. Famiglia? Quando non gioco a calcio e non sono impegnato con la Nazionale o gli allenamenti torno a casa volentieri dalla mia famiglia e dai miei amici. I miei genitori hanno fatto per me tanti sacrifici: se non mi avessero sostenuto in questi anni non sarei qui”.