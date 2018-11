Brescia, Tonali al 45': "Gol per Mancini? No, devo impegnarmi sempre così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'intervallo il Brescia è in vantaggio meritatamente sull'Hellas Verona. Sandro Tonali, centrocampista delle Rondinelle, all'intervallo è intervenuto al microfono di Dazn: "Gol messaggio a Mancini? No, messaggio no perché devo fare sempre così, impegnarmi sempre al massimo. Dobbiamo continuare così per raccogliere i tre punti. Bisogna fare come se fossimo sullo 0-0, senza concedere occasioni e cercando di far gol".