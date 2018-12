Brescia, Tonali al 90': "Donnarumma infallibile, non voglio essere uno normale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del successo per 3-1 contro la Salernitana è intervenuto ai microfoni di Dazn il gioiellino del Brescia Sandro Tonali: "Abbiamo preparato la partita come le altre. Siamo sempre stati concentrati a voler fare gol. Mister Corini ha un grande spirito, lo seguiamo con tutto il cuore. Donnarumma? E' un vero bomber non sbaglia mai. C'è sempre anche quando tocca pochi palloni. Le voci di mercato? Entro in campo come la prima volta che giocai ad Avellino, perché se ti lasci trascinare dalle voci diventi un giocatore normale e non voglio esserlo".