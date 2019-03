Brescia, Tonali diviso fra Under 21, Mancini e riposo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Mancini, ct della Nazionale, starebbe pensando di chiamare Sandro Tonali del Brescia per le due gare di qualificazione ai prossimi Europei contro Finlandia e Liechtenstein in programma il 23 e 26 marzo. Questo nonostante il giovane regista stia vivendo un periodo d’appannamento e abbia evidente bisogno di tirare un po' il fiato dopo trequarti di campionato a tutta. Tonali però è nei pensieri anche del ct dell’Under 21 Luigi Di Biagio, nonostante non faccia parte del suo zoccolo duro, ed è probabile che prima di diramare le convocazioni, previste per venerdì, i due commissari tecnici si parleranno per studiare il percorso migliore per la crescita del calciatore bresciano.