Al termine della sfida contro il Venezia, il centrocampista del Brescia Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di DAZN: "E' una delle prime volte in cui il mister mi ha messo mezzala. Ma dove il mister ti mette tu devi fare il tuo".

Colpo alla classifica?

"Ogni partita noi diamo un colpo. Oggi non era una serata al 100% della nostra forza ma siamo riusciti a tirare fuori comunque il nostro meglio e a vincere".

Dipende tutto da voi ora?

"Dipende sempre da noi. Da qui alla fine e dobbiamo continuare su questa strada".

Cosa significherebbe arrivare in Serie A così giovane?

"Sarebbe una cosa fantastica ma è ancora lunga".

Giochi come un veterano. Qual è il tuo segreto?

Non lo so. Se lo sapessi potrei dirlo a tutti".

Il tuo futuro?

"Il futuro va passo per passo. Bisogna mettere mattoncini su mattoncini ogni partita. Devo continuare così con l'aiuto dei compagni".