© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Ernesto Torregrossa, attaccante del Brescia, ai microfoni di Dazn dopo la rete che al termine del primo tempo vede avanti i lombardi contro il Perugia. "Siamo riusciti ad andare subito in vantaggio e dobbiamo lottare fino alla fine per vincere. Noi non pensiamo alle altre, pensiamo a noi stessi e a lottare su ogni pallone".