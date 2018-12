Brescia, Torregrossa: "Contenti di Cistana. Autogol che può capitare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti del Brescia Ernesto Torregrossa ha analizzato il pari delle Rondinelle sul campo del Benevento ai microfoni di DAZN: "L'autogol di Cistana? Fa parte del gioco, si può sbagliare, non è un problema. È un ragazzo che sta dando tutto, è al primo anno in B. Siamo contenti di lui, sta crescendo tantissimo, sono punti che recupereremo avanti. È stata partita combattuta, tra due squadre forti. Qua è difficile vincere, siamo passati in vantaggio ma loro sono stati bravi ad attaccare e a recuperare il risultato, che penso sia giusto. Per come si era messa sarebbe stato meglio portare a casa i tre punti, pazienza, ma chiudiamo l'anno con trentuno punti e pensiamo già alla prossima partita, ci riposiamo un po' e poi andiamo a Perugia. È stata una bella guerra, sono contento di aver fatto gol e di aver portato qualcosa a casa. Il mio obiettivo per il 2019 è di andare avanti e dare una mano alla squadra e quello collettivo raggiungere qualcosa di importante".