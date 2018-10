Brescia, Torregrossa: "Ora giochiamo senza paura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Brescia Ernesto Torregrossa ha parlato in conferenza stampa del momento positivo della squadra e del suo personale: “Giochiamo senza aver paura di perdere, con il coraggio di voler vincere le partite e ci piacerebbe che il Rigamonti diventasse un fortino come lo era negli anni scorsi. Siamo consapevoli della nostra forza e giocare in casa aumenta le nostre motivazioni per fare bene. - continua Torregrossa come riporta Bresciaingol.com - Sono felice per quello che stiamo ottenendo a livello di squadra, ma non posso nascondere che mi manca la gioia del calcio perché il mestiere dell'attaccante è segnare. Sento però la fiducia del mister e spero che presto arrivi anche il mio turno di scrivere il nome nel tabellino. Donnarumma e Morosini? Siamo il migliore attacco e son felicissimo per loro, certo se iniziassi a metterla dentro anch’io sarebbe meglio. B a 22 squadre? Sinceramente cerchiamo di non parlarne nello spogliatoio perché ci toglierebbe concentrazione ed energie. Non possiamo distrarci”.