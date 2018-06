Brescia-Tremolada, affare saltato. Il calciatore vuole la A

© foto di Federico Gaetano

Sembra essere sfumato definitivamente il trasferimento di Luca Tremolada al Brescia nonostante il club lombardo e la Ternana avessero trovato un accordo totale con le Fere che avrebbero riscattato il trequartista dall'Entella per poi girarlo alle Rondinelle realizzando una plusvalenza. Il giocatore però ha bloccato tutto facendo sapere ai due club di volere la Serie A e rifiutando così la destinazione bresciana. Un no che ha irritato non solo il Brescia, ma anche la Ternana che ora dovrà trovare un altro club, in massima serie, a cui cedere il calciatore. Lo riporta Il Giornale di Brescia.