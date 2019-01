Brescia, Tremolada dodicesimo uomo: niente addio per il trequartista

Il Corriere della Sera nella sua edizione di Brescia, fa il punto sul futuro di Luca Tremolada. Il trequartista è destinato a restare, nonostante l'amore tattico tra lui e Corini ancora non sia sbocciato. Il tecnico lo considera però un dodicesimo uomo ideale, jolly utile per cambiare la gara in corso. Con lui dovrebbero restare anche Alessandro Martinelli, Edoardo Lancini e Alessandro Semprini.