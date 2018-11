Brescia, Tremolada: "Io cerco sempre di farmi trovare pronto"

Dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Foggia, il trequartista del Brescia Luca Tremolada ha parlato alla stampa: "Il paragone con Baggio? Ma non scherziamo con certi paragoni - riporta Bresciaingol.com - è stata una rete importante che ci è servita a rimettere in carreggiata la partita, peccato però per l’occasione sprecata, anche se era importante dare continuità ai risultati. Io cerco sempre di farmi trovare pronto, l'unica cosa vera. Ne ho sentito tante su di me negli ultimi tempi, dal fatto che mi alleno male, che ho atteggiamenti sbagliati, che ho litigato. Ci tengo a dire che io sono dalla parte della squadra, della società, dell'allenatore per inseguire un obiettivo comune. Poi, il mister fa delle scelte e dobbiamo accettarle: l'unica cosa che conta è il Brescia. Sono felicie di far parte di un gruppo importante in cui non manca la competizione. Pari che soddisfa? Soddisfa, ma fino ad un certo punto. Per come si era messa certamente potevamo anche vincerla: la mia occasione sbagliata al 90' m'è rimasta qui. La squadra sta lavorando molto, sta crescendo e sta provando, e si vede, a cambiare mentalità. Chiunque vada in campo cerca di dare il massimo. I nostri tifosi vogliono vedere una squadra che lotta in ogni partita".