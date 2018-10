Brescia, ultimo quarto d'ora da incubo. Persi ben sette punti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La classifica del Brescia potrebbe essere ben diversa senza quell'ultimo quarto d'ora da incubo in cui troppo spesso la squadra di Suazo prima e Corini poi è incappata in queste prime sei giornate. O gol al 90° e oltre di Vido del Perugia, Monachello del Pescara e Budimir del Crotone hanno infatti negato la vittoria alla squadra lombarda facendo perdere ben sei punti in classifica, mentre contro lo Spezia – gol di Gyasi al 75° - è sfumato un altro possibile punto per un totale di ben sette punti dilapidati che avrebbero dato un altro volto alla classifica delle Rondinelle ora ferme al decimo posto con sette punti. Uno spreco enorme su cui bisognerà riflettere per evitare di avere troppi rimpianti a fine stagione.