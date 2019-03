© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un millennial tira l’altro. Il Brescia al rientro in campo contro il Foggia dovrà fare a meno di uno dei classe 2000 più interessanti del panorama italiano come Sandro Tonali e pensa di puntare su un suo coetaneo per sostituirlo in un ruolo fondamentale come quello di regista. Secondo quanto riportato da Bresciaoggi il candidato numero uno a guidare il centrocampo sarà infatti Mattia Viviani che finora in stagione ha collezionato appena quattro presenze con la prima squadra. Certo Eugenio Corini potrebbe pensare anche a un profilo più esperto come Jacopo Dall’Oglio (classe ‘92) o Alessandro Martinelli (classe ‘93) da affiancare agli intoccabili Bisoli e Ndoj, ma puntare sul baby Viviani non sembra un azzardo e rappresenterebbe un segnale nei confronti del calcio in generale come scrive il quotidiano nella sua versione on line: “Di sicuro il Brescia non giocherà con uno in meno, ma ci sono due vie da seguire: quella che sarebbe stata adottata in passato, quando nel calcio italiano - e anche da queste parti - regnavano gli spiriti conservatori; quella che va per la maggiore oggi, con un coraggio di nuovo indotto - qui come in tutta Italia - dai recenti fallimenti. Che erano dovuti, forse, anche a quella sindrome anagrafica. Alla paura di osare, alla mania di non rischiare”.