© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il big match di Serie B tra Pescara e Brescia diventa una passeggiata per le Rondinelle. Il 3-0 del primo tempo ha messo la strada in discesa verso il primato in classifica: all'Adriatico finisce 5-1 per gli ospiti, che scavalcano il Palermo (che giocherà domani) e ora vedono tutti dall'alto. La doppietta di Torregrossa nella ripresa conclude il lavoro ben cominciato da Donnarumma, Romagnoli e Bisoli nel primo tempo. Inutile la rete di Monachello per il Pescara. E la squadra di Corini si gode una notte da capolista.