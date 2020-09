Brescia, Van de Looi: “L'Italia mi affascinava, spero di contribuire alla risalita in A"

Il neo acquisto del Brescia Tom van de Looi, centrocampista classe ‘99, ha parlato del suo arrivo in Italia: “Conoscevo il club e so che ha una grande storia e tradizione. Mi affascinava l’idea di vivere e giocare in Italia, qui si pratica un bel gioco e il livello è alto. - continua l’olandese come riporta La Gazzetta dello Sport – Delneri è un grande allenatore che in passato ha guidato squadre importanti e per me rappresenta una motivazione in più. Sono orgoglioso di poter vestire questa maglia e spero di aiutare i miei compagni a tornare subito in Serie A”.